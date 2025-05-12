Несколько объектов Псковского музея-заповедника будут закрыты 12 мая

10:09, 12 мая 2025, ПАИ

12 мая будет выходным днем на нескольких объектах Псковского музея-заповедника, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Для посещений будут закрыты:

– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

– главное здание Псковского музея-заповедника;

– картинная галерея Псковского музея-заповедника;

– Поганкины палаты;

– Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;

– Музей-квартира В. И. Ленина;

– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;

– Музей-усадьба М. П. Мусоргского;

– Музей-усадьба С. В. Ковалевской;

– Музей истории города Печоры.



Но в этот день можно посетить ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки; Двор Постникова, где действуют тематические выставки, в том числе и «Картины изменчивого мира. «Эпоха Эдо» в России и Пскове», «Я родом из Дома Святой Троицы…» Патриарх Тихон и Псков»; Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами; Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»; Покровскую башню.