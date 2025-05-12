Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Несколько объектов Псковского музея-заповедника будут закрыты 12 мая

12 мая будет выходным днем на нескольких объектах Псковского музея-заповедника, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Фото: Псковский музей-заповедник

Для посещений будут закрыты:

– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

– главное здание Псковского музея-заповедника;

– картинная галерея Псковского музея-заповедника;

– Поганкины палаты;

– Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;

– Музей-квартира В. И. Ленина;

– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;

– Музей-усадьба М. П. Мусоргского;

– Музей-усадьба С. В. Ковалевской;

– Музей истории города Печоры.

Но в этот день можно посетить ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки; Двор Постникова, где действуют тематические выставки, в том числе и «Картины изменчивого мира. «Эпоха Эдо» в России и Пскове», «Я родом из Дома Святой Троицы…» Патриарх Тихон и Псков»; Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами; Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»; Покровскую башню.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 мая 2025

Спрос на озеленение и подготовку почвы в Пскове вырос в 2,5 раза – исследование
12 мая 2025

Псковичам напомнили о налоговом вычете за ремонт в новостройке
12 мая 2025

Юлия Пересильд подготовила гид для поступающих в театральные вузы
12 мая 2025

Больше половины жителей СЗФО оказывают благотворительную помощь – исследование
12 мая 2025

О ходе строительства гостиницы «Космос» в Пскове рассказал подрядчик
12 мая 2025

В ночь на 13 мая в Псковской области возможны заморозки
12 мая 2025

Картины Петра Оссовского впервые покидают «Михайловское»
12 мая 2025

В Пскове растёт интерес к народной культуре, музыке и танцам

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...