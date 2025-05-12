Репетиция Бала Победы прошла в Пскове

21:48, 12 мая 2025, ПАИ

Репетиция молодёжного Бала Победы под открытым небом, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войны, состоялась в парке на берегу реки Псковы у Троицкого моста сегодня, 12 мая, сообщили ПАИ в городском молодёжном центре.

В репетиции Бала Победы приняли участие молодёжь из Пскова и Псковской области, школьники, студенты вузов и колледжей, рабочая молодёжь, а также сотрудники МЧС и УФСИН региона. В живом сопровождении военного духового оркестра молодые пары исполняли танцы эпохи 1940-х годов. Ещё одна репетиция состоится 13 мая.

Сам Бал Победы объединит музыкально-поэтическую культуру советских 1930–1940-х годов и станет сочетанием концертной программы и массовых парных танцев под музыку оркестра.

Как отмечают организаторы, бал является не просто красивым культурно-историческим мероприятием, но и олицетворяет собою историческое единство русского общества. В программе – чтение стихов и исполнение песен военных лет. Гости смогут не только наблюдать выступления, но и научиться танцевать, а также посетить тематические площадки.

Центр «Воин» проведёт мастер-классы по огневой подготовке и тактической медицине, а организация «АльфА» откроет почту для писем на СВО и проведёт занятия по изготовлению блиндажных свечей и плетению маскировочных сетей. Полевую кухню с кашей, супом и чаем обеспечат служба питания «доМеста» и ресторан «Карл Фридрих».

Музей «Вперёд в СССР» организует фотозону в стиле 30–50-х годов, а поисковый отряд «Обелиск» представит выставку археологических находок времён Великой Отечественной войны. Молодёжный центр Пскова проведёт мастер-классы по созданию открыток и украшению деревянных заготовок, а также акцию «Красная гвоздика» и проект «Солдаты Победы».

Напомним, что Бал Победы пройдёт в парке на берегу реки Псковы у Троицкого моста, любой желающий может посетить его 14 мая в 18:00. Бал Победы – это часть широкой программы праздничных мероприятий, посвящённых 80-летию Великой Победы, которые проходят в городе в мае.