Бал Победы прошёл в Пскове

21:21, 20 мая 2025, ПАИ

III Молодёжный бал Победы, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошёл в Пскове сегодня, 14 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Мероприятие прошло под открытым небом в парке у реки Псковы, у Троицкого моста, и собрало участников из города и области – школьников, студентов, рабочую молодёжь, а также сотрудников МЧС и УФСИН.

Бал Победы объединил концертную программу с массовыми парными танцами 1930–1940-х годов в живом сопровождении военно-духового оркестра, погрузив гостей в атмосферу советской эпохи. В парке работали тематические интерактивные зоны, где каждый мог не только танцевать, но и принять участие в мастер-классах и познакомиться с историей.

Центр «Воин» провёл занятия по основам огневой подготовки и тактической медицине, «Альфа» организовала почту для писем на СВО и мастер-классы по изготовлению блиндажных свечей и плетению маскировочных сетей.

Гости попробовали полевую кашу, суп и чай, приготовленные службой питания «доМест» и ресторанов «Карла Фридрих». Также жителей города ждала тематическая фотозона музея «Вперёд в СССР», выполненная в стиле 30–50-х годов.

Поисковый отряд «Обелиск» представил выставку археологических находок времён войны. Молодёжный центр Пскова провёл мастер-классы по созданию открыток и украшению деревянных заготовок, акцию «Красная гвоздика» и проект «Солдат Победы».

Мероприятие прошло в рамках культурно-патриотического проекта «Связь поколений». Организатор – Молодёжный центр Пскова.