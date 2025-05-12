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Общество

Студентка Великолукской сельхозакадемии получила диплом всероссийского конкурса

Студентка четвёртого курса инженерного факультета Великолукской государственной сельхозакадемии, идричанка Мария Морозова награждена дипломом второй степени Всероссийского конкурса вузов Министерства сельского хозяйства РФ в номинации «Агроинженерия», пишет газета «Призыв».

Фото здесь и далее: газета «Призыв»

Второй этап Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых учёных по Северо-Западному федеральному округу проходил на базе Великолукской ГСХА.

Мария Морозова представила научную работу на тему «Устройство для внутрипочвенного внесения сыпучих органических удобрений».

«Мария представит наш вуз на третьем этапе конкурса, который пройдёт 28 мая в Ставропольском ГАУ. Желаем Марии удачи и новых творческих побед!» – отметили в Великолукской ГСХА.

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