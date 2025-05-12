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Общество

Знатоков Псковской области приглашают на чемпионат России «Знание.Игра»

Представителей Псковской области приглашают стать участниками второго сезона чемпионата России «Знание.Игра» по интеллектуальным играм, который организовало общество «Знание». Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по образованию.

Фото предоставлено региональным комитетом по образованию

В сезоне 2025–2026 годов турнир проходит по двум направлениям: спортивному «Что? Где? Когда?» (по лицензии правообладателя ООО «Телекомпания «Игра-ТВ») и викторинам.

Турниры по спортивному «Что? Где? Когда?» состоятся в двух категориях: для школьников и студентов профтеха, а также для любителей интеллектуальных игр в возрасте старше 18 лет. Еще одно направление – викторины. Здесь борьба развернется в двух возрастных категориях: «вузы», а также «школы и колледжи».

Каждый из этих треков завершится финалом в Москве.

Подробная информация об интеллектуальных соревнованиях размещена в сообществе «Знание.Игра» в соцсети «ВКонтакте».

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