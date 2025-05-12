Знатоков Псковской области приглашают на чемпионат России «Знание.Игра»

15:48, 12 мая 2025, ПАИ

Представителей Псковской области приглашают стать участниками второго сезона чемпионата России «Знание.Игра» по интеллектуальным играм, который организовало общество «Знание». Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по образованию.

В сезоне 2025–2026 годов турнир проходит по двум направлениям: спортивному «Что? Где? Когда?» (по лицензии правообладателя ООО «Телекомпания «Игра-ТВ») и викторинам.

Турниры по спортивному «Что? Где? Когда?» состоятся в двух категориях: для школьников и студентов профтеха, а также для любителей интеллектуальных игр в возрасте старше 18 лет. Еще одно направление – викторины. Здесь борьба развернется в двух возрастных категориях: «вузы», а также «школы и колледжи».

Каждый из этих треков завершится финалом в Москве.

Подробная информация об интеллектуальных соревнованиях размещена в сообществе «Знание.Игра» в соцсети «ВКонтакте».