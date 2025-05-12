Реставраторы завершают работы по замене разрушенной кладки в церкви Николы со Усохи в Пскове

22:26, 12 мая 2025, ПАИ

В церкви Николы со Усохи в Пскове реставраторы завершают работы по замене деструктированной кладки. Кладка выполняется из таких же известняковых плит, из которых построен храм. Каменщики обрабатывают каждую плиту вручную, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«При реставрации церкви Николы со Усохи, памятника архитектуры XV–XVI веков, технология работ древних мастеров практически повторяется в таком виде, какой она и была при строительстве столетия назад. Используется раствор для кладки, выполненный на основе известкового», – добавили специалисты.

В настоящий момент полностью смонтирована система водоотведения, ливневая канализация. Рабочие установили люки, которые будут собирать воду с территории, пониженной до исторической отметки – времён строительства церкви. Все коммуникации подсоединены к существующим городским сетям.

Внутри памятника архитектуры XV–XVI веков провели укрепление кладки, реставраторы приступили к нанесению штукатурного слоя.

Кроме того, продолжаются работы по замене кровли над четвериком. Отреставрирован, оштукатурен барабан купола. Под кровлю подведён воссозданный объём южного придела церкви.

По словам реставраторов, в соответствии с проектом будет выполнено устройство булыжного мощения вокруг храма. Ввод сетей в здание запланирован на весенне-летний период. Подключение станет следующим этапом.

Завершение всех работ планируется на конец 2025 года.

Ранее сообщалось, что новую церковь возводят на перекрёстке улиц Рокоссовского и Коммунальной в Пскове.