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Общество

Зачем соцсети хранят данные с удалённых аккаунтов, рассказала эксперт

Социальные сети продолжают хранить на серверах данные аккаунтов, которые пользователь удалил, несмотря на то что профиль исчезает с публичных страниц, а фотографии и записи становятся недоступны для поиска – сохранение такой информации может пригодиться в случаях расследования преступлений, споров пользователей, а также для соблюдения финансовых и налоговых регуляций, рассказала инженер-аналитик компании «Газинформсервис» Екатерина Едемская.

«Социальные сети работают по определенным юридическим и коммерческим правилам. Во многих странах законы требуют от сервисов сохранять определенные данные пользователей на протяжении месяцев или даже лет после удаления аккаунта. Это может быть связано с расследованием преступлений, спорами пользователей, а также с необходимостью соблюдения финансовых и налоговых регуляций. Поэтому «удаленные» данные чаще всего просто перемещаются в тень – оставаясь на серверах, но вне поля зрения», – цитирует Едемскую РИА Новости.

Некоторые сервисы прописывают в пользовательском соглашении, что резервные копии профиля и контента могут храниться в течение определенного периода. Так, сообщения, переписка, фото и видео могут остаться на серверах до завершения полной очистки резервных копий, а информация о входах в аккаунт, IP-адресах и активности может храниться значительно дольше.

Сохранение данных удаленных аккаунтов, пояснила эксперт, объясняется также экономической целесообразностью: компании могут использовать их в маркетинговых исследованиях, развитии алгоритмов, построении поведенческих моделей и улучшении взаимодействия с сервисами. Сведения о частоте использования сервиса, характере публикуемого контента и структуре социальных связей помогают улучшать алгоритмы рекомендаций, трендовые механики и рекламные инструменты.

«Дополнительно на длительность хранения влияют технические особенности инфраструктуры. Дата-центры используют многократное резервирование данных, что делает их полное и мгновенное удаление практически невозможным. Некоторые копии могут оставаться на серверах в течение продолжительного времени в рамках стандартных процедур бэкапа и восстановления. Даже после деактивации аккаунта данные продолжают «жить» в системах, ожидая окончательного удаления», – рассказала Едемская.

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