Избирательная комиссия Псковской области передала помощь участникам СВО

14:20, 13 мая 2025, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области передала помощь участникам специальной военной операции, сообщили ПАИ в пресс-службе облизбиркома.

В комплекте – дождевики, камуфляжные костюмы, термобельё, спальные мешки и одежда первой необходимости. Всё это направили для обеспечения комфорта и защиты бойцов на передовой, отметили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.