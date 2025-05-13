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Общество

Избирательная комиссия Псковской области передала помощь участникам СВО

Избирательная комиссия Псковской области передала помощь участникам специальной военной операции, сообщили ПАИ в пресс-службе облизбиркома.

Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области

В комплекте – дождевики, камуфляжные костюмы, термобельё, спальные мешки и одежда первой необходимости. Всё это направили для обеспечения комфорта и защиты бойцов на передовой, отметили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

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