Избирательная комиссия Псковской области передала помощь участникам СВО
Избирательная комиссия Псковской области передала помощь участникам специальной военной операции, сообщили ПАИ в пресс-службе облизбиркома.
В комплекте – дождевики, камуфляжные костюмы, термобельё, спальные мешки и одежда первой необходимости. Всё это направили для обеспечения комфорта и защиты бойцов на передовой, отметили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.
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