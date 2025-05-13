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Открылась регистрация на заезд молодёжного форума «Наследие мастеров» в Печорах

Заезд Молодёжного образовательного историко-культурного центра «Истоки» на тему «Наследие мастеров» в рамках программы «Истоки. Школа» состоится в Паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря с 22 по 26 июня. Об этом сообщается в группе «Истоки» в соцсети «ВКонтакте».

Фото из группы «Истоки» в соцсети «ВКонтакте»

Во время заезда «Наследие мастеров» программы «Истоки. Школа» участники будут работать в уникальном месте с многовековой историей – Свято-Успенском Псково-Печерском мужском монастыре.

«Вместе с опытными мастерами-реставраторами ты прикоснёшься к архитектурным сокровищам», – отметили организаторы.

Участники получат практические навыки реставрации, проект, который можно будет добавить в портфолио, а также команду ценителей истории.

Подать заявку можно до 17 мая по ссылке в группе «Истоки» в соцсети «ВКонтакте».

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