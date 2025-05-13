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Общество

Грозы обрушатся на Псковскую область

Грозы ожидаются на юго-востоке Псковской области в ближайшее время сегодня, 13 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Фото: ПАИ

«В ближайший час на юго-востоке Псковской области ожидаются грозы», – предупреждают псковичей.

Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 101 или 112.

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