Грозы обрушатся на Псковскую область
Грозы ожидаются на юго-востоке Псковской области в ближайшее время сегодня, 13 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.
«В ближайший час на юго-востоке Псковской области ожидаются грозы», – предупреждают псковичей.
Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 101 или 112.
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