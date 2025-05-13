Более 100 тысяч доз вакцины против бешенства разместили в лесах Псковской области

19:52, 13 мая 2025, ПАИ

В Псковской области завершилась весенняя кампания по вакцинации диких животных против бешенства, сообщили ПАИ в комитете по ветеринарии Псковской области.

Специалисты разместили более ста тысяч доз вакцины в лесных массивах каждого муниципального округа. Особое внимание уделялось территориям с высокой плотностью диких животных и участкам, где ранее фиксировались случаи бешенства, сообщили в профильном комитете.

Напомним, бешенство – это смертельно опасное вирусное заболевание, которое может передаваться от животных к человеку через укусы. Вакцинация диких животных – это мера профилактики, которая помогает снизить риск заражения.