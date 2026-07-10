Дождь на Самсона – к семи неделям ненастья: приметы 10 июля

07:00, 10 июля 2026, ПАИ

10 июля православные верующие чтят память преподобного Сампсона Странноприимца — святого, посвятившего свою жизнь помощи больным и нуждающимся, сообщает calend.ru.

Сампсон родился в семье знатных римлян, получил хорошее образование и освоил врачебное искусство. Он бесплатно лечил всех, кто обращался за помощью, а после смерти родителей отпустил на свободу рабов и раздал наследство бедным. По преданию, за милосердие Бог даровал ему способность исцелять людей.

Согласно церковному преданию, тяжело заболевший император Юстиниан увидел во сне, что выздороветь ему поможет только Сампсон. Святой исцелил правителя молитвой и прикосновением. В благодарность император хотел щедро наградить целителя, однако тот отказался от богатства и попросил построить больницу и приют для бедных. До конца жизни Сампсон помогал больным и обездоленным.

В народном календаре этот день известен как Самсон Сеногной. Такое название связано с тем, что в разгар сенокоса часто шли дожди, из-за которых сено намокало и начинало гнить.

Считалось, что дождь 10 июля предвещает еще семь недель ненастной погоды — вплоть до бабьего лета. «На Самсона дождь — семь недель то ж», — говорили в народе. Ясный день, наоборот, сулил продолжительный период хорошей погоды.

По цвету заготовленного сена крестьяне судили и о будущем урожае: зеленое сено обещало хороший урожай гречихи, а потемневшее — пшеницы. В некоторых регионах в этот день также приводили лошадей к церкви, окропляли их святой водой и только после этого приступали к повторной вспашке полей.