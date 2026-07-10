Ограничения в работе связи и интернета возможны в Псковской области, несмотря на отбой опасности БПЛА
Ограничения в работе связи и интернета возможны в Псковской области, несмотря на отбой опасности БПЛА, сообщает канал РСЧС Псковской области в мессенджере MAX.
«Отбой беспилотной опасности в Псковской области. При обнаружении обломков не приближайтесь к ним и сообщите по телефону 112. Возможны ограничения интернета и мобильной связи», – отмечается в посте.
Отметим, что любую информацию о наблюдении либо падении БПЛА следует незамедлительно сообщать по телефонам 112 и (8 8112) 72-52-00.
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