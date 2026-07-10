Ограничения в работе связи и интернета возможны в Псковской области, несмотря на отбой опасности БПЛА

07:08, 10 июля 2026, ПАИ

Ограничения в работе связи и интернета возможны в Псковской области, несмотря на отбой опасности БПЛА, сообщает канал РСЧС Псковской области в мессенджере MAX.

«Отбой беспилотной опасности в Псковской области. При обнаружении обломков не приближайтесь к ним и сообщите по телефону 112. Возможны ограничения интернета и мобильной связи», – отмечается в посте.

Отметим, что любую информацию о наблюдении либо падении БПЛА следует незамедлительно сообщать по телефонам 112 и (8 8112) 72-52-00.