Госдума приняла закон о локализации машин такси

20:49, 13 мая 2025, ПАИ

Государственная Дума России приняла законопроект, который устанавливает требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси, пишет ТАСС.

В первом чтении законопроект был одобрен в январе 2024 года. Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Законопроект предлагает дать субъектам Российской Федерации право устанавливать обязательные требования к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве такси. При этом требования к машинам такси в Калининградской области и Сибирском федеральном округе не будут применяться до 1 марта 2028 года, в регионах Дальневосточного федерального округа – до 1 марта 2030 года.

Согласно принятому закону, чтобы автомобиль мог быть включён в реестр такси, необходимо выполнить одно из следующих условий: совокупное количество баллов локализации должно соответствовать минимальному значению, установленному правительством для государственных закупок. Кроме того, автомобиль должен быть произведён в рамках специального инвестиционного контракта, заключённого в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

В соответствии с действующими нормативными актами, при заключении государственных контрактов обязательно учитывается степень локализации. В частности, для участия в тендерах на государственные закупки легковой автомобиль должен набрать определённое количество баллов. С 1 января 2023 года этот порог составляет 3 200 баллов, а с 1 января 2027 года он увеличится до 3 500 баллов. С 1 января 2028 года минимальный порог составит 3 700 баллов.

В качестве примера можно рассмотреть расчёт баллов за локализацию. Сварка кузова оценивается в 400 баллов, окраска кузова – в 500 баллов. Использование российского металла, включая алюминий, в объёме не менее 70 % общей массы кузова даёт 200 баллов. Изготовление корпусных деталей рулевого механизма (литьё, ковка, штамповка, механическая обработка) оценивается в 60 баллов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что законопроект был представлен в первом чтении в сыром виде. «Пришлось профильному комитету вместе с профильным министерством, с другими заинтересованными сторонами и, что самое важное, с представителями сообщества практически полностью переработать законопроект», – сказал он.