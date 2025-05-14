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Общество

Студенты псковского колледжа прошли практику на заводе «Титан-Полимер»

Студенты Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса прошли производственную практику на заводе «Титан-Полимер», сообщили ПАИ в пресс-службе предприятия.

Фото: ПАИ

В этом году между предприятием и образовательным учреждением был заключён соответствующий договор. Обучение проходит по направлению «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», практические навыки студенты приобретали в административно-хозяйственном отделе предприятия.

Завод «Титан-Полимер» регулярно взаимодействует как со средними специальными, так и с высшими учебными заведениями региона по прохождению учащимися практики и стажировки на предприятии. Специалисты департамента по управлению персоналом, руководители подразделений завода проводят информационные встречи со студентами, рассказывают молодым специалистам о возможности трудоустройства и особенностях применения своих профессиональных навыков на производстве.

На предприятии также действует программа профессионального обучения. В 2024 году 344 сотрудника прошли курсы повышения квалификации и освоили новые профессии.

«Ежегодно на производство приходит все больше молодёжи. У нас созданы все условия как для обучения и переобучения трудоустроившихся специалистов, так и для прохождения практик и стажировок учащимися вузов и колледжей. На примере нашего предприятия студенты Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса познакомились с особенностями обслуживания и эксплуатации зданий и прилегающих к ним территорий, содержания помещений, документационного сопровождения всего процесса обслуживания и эксплуатации, взаимодействия с контрагентами и персоналом, что в будущем поможет ребятам применить свои практические знания как на гражданских, так и на промышленных объектах», – отметил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Павел Матыцын.

Реклама. ООО «Псковский завод «Титан-Полимер». ИНН6037009410.

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