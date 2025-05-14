Наталия Соколова принимает участие в семинаре по реабилитации родителей-алкоголиков

12:52, 14 мая 2025, ПАИ

В Калуге начал работу всероссийский обучающий семинар-совещание «Современные подходы к реабилитации родителей с алкогольной и наркотической зависимостью». От Псковской области в семинаре участвуют уполномоченный по правам ребёнка Наталия Соколова, заместитель председателя комитета по социальной защите Кристина Калашникова и главный внештатный нарколог региона Сергей Кремс. Об этом Наталия Соколова сообщила в своём телеграм-канале.

«На пленарке слушали эмоциональные и очень мотивирующие выступления губернатора Калужской области Владислава Шапши, федерального детского уполномоченного Марии Львовой-Беловой, гендиректора Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского» Светланы Шпорт», - рассказала Наталия Соколова.

Впереди участников ждёт панельная дискуссия «Что мы знаем и не знаем о зависимости?», а также обмен региональным опытом помощи родителям с алкогольной и наркотической зависимостью.