Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Наталия Соколова принимает участие в семинаре по реабилитации родителей-алкоголиков

В Калуге начал работу всероссийский обучающий семинар-совещание «Современные подходы к реабилитации родителей с алкогольной и наркотической зависимостью». От Псковской области в семинаре участвуют уполномоченный по правам ребёнка Наталия Соколова, заместитель председателя комитета по социальной защите Кристина Калашникова и главный внештатный нарколог региона Сергей Кремс. Об этом Наталия Соколова сообщила в своём телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Наталии Соколовой

«На пленарке слушали эмоциональные и очень мотивирующие выступления губернатора Калужской области Владислава Шапши, федерального детского уполномоченного Марии Львовой-Беловой, гендиректора Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского» Светланы Шпорт», - рассказала Наталия Соколова.

Впереди участников ждёт панельная дискуссия «Что мы знаем и не знаем о зависимости?», а также обмен региональным опытом помощи родителям с алкогольной и наркотической зависимостью.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 мая 2025

Археологи рассказали о первых находках у крепости в Гдове
14 мая 2025

В Пскове подвели итоги конкурса детских рисунков «Горжусь Победой»
14 мая 2025

Почти 55 тысяч человек побывали в Пушкинском заповеднике в майские выходные
14 мая 2025

В ГИБДД посоветовали, как действовать при встрече с лосем на дороге
14 мая 2025

Журналисты телеканала «Первый Псковский» стали призёрами межрегионального конкурса
14 мая 2025

О псковском проекте «Экобаза» поговорят на «Серебряном дожде»
14 мая 2025

Дмитрий Мельцер назначен исполняющим обязанности главврача Порховской межрайонной больницы
14 мая 2025

Ледяной ветер и дожди ожидаются в Псковской области 15 мая

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...