12 правонарушений выявили инспекторы ГИМС в Псковской области с начала навигации

19:32, 14 мая 2025, ПАИ

12 правонарушений выявили инспекторы ГИМС в Псковской области с начала навигации, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Среди выявленных нарушений – управление маломерным судном водителем, не имеющим при себе необходимых документов, отсутствие спасательных жилетов, управление маломерным судном, не прошедшим технического освидетельствования, нарушение правил плавания и государственной регистрации маломерных судов.

Инспекторы ГИМС напоминают, что во время плавания судоводители обязаны иметь при себе удостоверение на право управления маломерным судном, судовой билет маломерного судна или его заверенную копию, документы, подтверждающие право владения, пользования или распоряжения управляемым им судном в отсутствие владельца.

Перед каждым выходом необходимо проверять исправность судна, оборудования и спасательных средств. Необходимо обеспечить безопасность пассажиров при посадке, высадке и во время плавания, знать условия плавания и гидрометеообстановку, останавливаться по требованию государственных инспекторов по маломерным судам и выполнять их требования.