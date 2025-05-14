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Общество

Четыре двора отремонтируют в Кунье в этом году

Четыре дворовые территории: на улицах Новой, 2а, Полевой, 18, Полевой, 20, Дзержинского, 15 и проезда к нему – отремонтируют в Кунье в этом году, пишет газета «Пламя» со ссылкой на администрацию района.

Фото: администрация Куньинского района

Решение о ремонте именно этих дворов приняли в конце прошлого года, планы реконструкции согласовали с жильцами.

Ремонт дворовых территорий уже начался. Согласно контракту, работы должны выполнить до 1 июля этого года. Но, скорее всего, подрядчик сделает их раньше срока, полагают в районной администрации.

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