Четыре двора отремонтируют в Кунье в этом году

19:54, 14 мая 2025, ПАИ

Четыре дворовые территории: на улицах Новой, 2а, Полевой, 18, Полевой, 20, Дзержинского, 15 и проезда к нему – отремонтируют в Кунье в этом году, пишет газета «Пламя» со ссылкой на администрацию района.

Решение о ремонте именно этих дворов приняли в конце прошлого года, планы реконструкции согласовали с жильцами.

Ремонт дворовых территорий уже начался. Согласно контракту, работы должны выполнить до 1 июля этого года. Но, скорее всего, подрядчик сделает их раньше срока, полагают в районной администрации.