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Экономика

Минпромторг будет регулировать работу маркетплейсов

Минпромторг РФ собирается регулировать работу маркетплейсов, соответствующий законопроект уже готов, сообщил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов. Об этом пишет ТАСС.

«Мы будем регулировать. Сейчас законопроект готов. Главный смысл - важно, чтобы товар, который обращался на маркетплейсе, для потребителя был равно такой же - честно приобретенный, соответствующий всем требованиям, правильно доставленный», - подчеркнул Чекушов.

Он также добавил, что маркетплейсы - такой же канал продаж для граждан, однако «оффлайн-ретейл никогда в жизни не уйдет». «В текущей конъюнктуре оффлайн очень хороший сегмент, на котором тоже можно зарабатывать», - отметил Чекушов.

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