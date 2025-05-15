Театральные художники станут гостями программы «Минкульт»

13:28, 15 мая 2025, ПАИ

Театральные художники – художник-постановщик Николь Кламперт (Санкт-Петербург) и художник по свету Владимир Коваленко (Екатеринбург) станут гостями программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 15 мая, в 14:00.

Мастера работали вместе с режиссёром Тимуром Куловым над спектаклем «Каинова печать» в Псковском театре драмы.

Как рождалось художественное и световое оформление нового спектакля «Каинова печать» Псковского театра драмы? Как придумываются и создаются театральные декорации, костюмы и грим? Как свет расширяет или сужает пространство, как вызывает положительные эмоции или страх? Как живёт спектакль после премьеры? Как стать театральным художником или художником по свету? Как найти тот самый образ?

Об этом и многом другом – в эфире «Минкульта» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».