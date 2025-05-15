Благодарственным письмом отмечен председатель Псковского облсовпрофа за помощь участникам СВО
За активную помощь участникам специальной военной операции председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов удостоен благодарственного письма. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе профсоюзной организации.
Благодарность за активное сотрудничество и оказание гуманитарной помощи военнослужащим, отправляющимся в зону СВО, главе облсовпрофа вручил врио начальника пункта отбора на военную службу по контракту Пскова.
«Ваша инициатива и личная вовлеченность в процесс способствуют выполнению государственной задачи по защите Родины» – сказано в письме.
По словам Игоря Иванова, профсоюзы считают поддержку участников СВО, оказание им всесторонней поддержки одной из своих наиважнейших задач. «Псковское профобъединение вместе с областными отраслевыми организациями и учреждениями профсоюзов строго придерживаются этой линии. Будем оказывать поддержку до самой победы и после – столько, сколько это будет нужно!» – подчеркнул он.
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Благодарственным письмом отмечен председатель Псковского облсовпрофа за помощь участникам СВО
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