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Общество

Благодарственным письмом отмечен председатель Псковского облсовпрофа за помощь участникам СВО

За активную помощь участникам специальной военной операции председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов удостоен благодарственного письма. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе профсоюзной организации.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Благодарность за активное сотрудничество и оказание гуманитарной помощи военнослужащим, отправляющимся в зону СВО, главе облсовпрофа вручил врио начальника пункта отбора на военную службу по контракту Пскова.

«Ваша инициатива и личная вовлеченность в процесс способствуют выполнению государственной задачи по защите Родины» – сказано в письме.

По словам Игоря Иванова, профсоюзы считают поддержку участников СВО, оказание им всесторонней поддержки одной из своих наиважнейших задач. «Псковское профобъединение вместе с областными отраслевыми организациями и учреждениями профсоюзов строго придерживаются этой линии. Будем оказывать поддержку до самой победы и после – столько, сколько это будет нужно!» – подчеркнул он.

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