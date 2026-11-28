Оснежение запустили на учебном склоне парка «Мальская долина» в Печорском районе

19:25, 28 ноября 2026, ПАИ

Систему оснежения запустили на учебном склонe парка активного отдыха «Мальская долина» в Печорском районе сегодня, 28 ноября. Об этом сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

Процесс уже начался, и в ближайшее время склон будет полностью готов к приёму гостей, отмечается в посте.

Точная дата старта катания и начало работы проката будут объявлены дополнительно. Гостям рекомендуют следить за обновлениями.