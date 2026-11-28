Порядка 205 тысяч обращений поступило на прямую линию с Путиным
По данным нейросети «Гигачат» Сбербанка, к 14:53 28 ноября на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным зарегистрировано 204 562 обращения. По промежуточным данным на 28 ноября, их число составляет порядка 205 тысяч. Об этом пишет ТАСС.
К вечеру 27 ноября было зафиксировано 105 641 обращение. Таким образом, за сутки количество обращений увеличилось почти на 99 тысяч.
Согласно данным на 27 ноября, большинство обращений поступило по телефону – 64 процента. На СМС и ММС пришлось 17 процентов, на мессенджер «Макс» – 14 процентов, на сайт и приложение – три процента, а на социальные сети – два процента.
Чаще всего обращения направляли жители Москвы, Московской области и Краснодарского края. Около 60 процентов обратившихся составили женщины, порядка 40 процентов – мужчины.
Прием обращений на программу «Итоги года с Владимиром Путиным» и совмещённую с ней прямую линию начался 27 ноября. Вопросы президенту можно направлять до завершения программы 10 декабря.
Михаил Ведерников назвал приятным вклад активистов в подготовку Дворца молодёжи в Великих Луках
Семь творческих встреч с участниками фестиваля «Пушкин. Михайловское» пройдут в Пскове 4 декабря