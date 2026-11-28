Переменная облачность и гололедица ожидаются в Пскове 29 ноября

22:22, 28 ноября 2026, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Пскове и Псковской области 29 ноября. Об этом сообщает гидрометцентр региона.

На дорогах местами сохранится гололедица, ветер южных направлений будет слабым.

В Пскове температура ночью составит от -4 до -6 градусов, днём – от -2 до -4 градусов. По области ночью ожидается от -3 до -8 градусов, днём – от -1 до -5 градусов.