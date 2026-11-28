Учёные установили, как выглядел прадед Александра Невского

20:22, 28 ноября 2026, ПАИ

Российские палеогенетики и археологи, изучив останки новгородского князя Мстислава Храброго – прадеда Александра Невского, – пришли к выводу, что он был генетически близок к скандинавскому населению и обладал типично северными чертами облика: светлыми волосами, голубыми глазами и относительно светлой кожей. Об этом сообщила пресс-служба Института археологии РАН со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Acta Naturae.

Как отмечается в сообщении, результаты анализа позволяют говорить о европейском происхождении погребённых: геном князя оказался близок скандинавскому населению, а геном неизвестной представительницы высшей элиты Новгорода – восточноевропейскому. Исследователям также удалось определить фенотип обоих: с наибольшей вероятностью они имели голубые глаза, светлые волосы и достаточно светлый оттенок кожи.

К таким выводам пришла группа учёных под руководством Егора Прохорчука, заведующего лабораторией геномики и эпигеномики позвоночных ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН. Исследование проводилось на останках мужчины и женщины, обнаруженных в Софийском соборе Великого Новгорода. Ранее уже сообщалось, что мужчина является Мстиславом Храбрым, правнуком Владимира Мономаха и прадедом Александра Невского.

Учёным удалось извлечь достаточное количество ДНК из останков князя и костей женщины, чтобы подтвердить его личность и ответить на ряд исторических вопросов. В частности, была исключена связь усопшей с домом Рюриковичей, уточнена внешность князя и изучено его сходство с представителями народов, населявших северные и восточные регионы Европы в то время.

Согласно результатам исследования, князь был генетически близок к народам Северной Европы и при этом имел голубые глаза, светлые волосы и светлую кожу. Знатная женщина, в свою очередь, оказалась генетически близка к славянскому кластеру, но также обладала светлыми волосами и голубыми глазами. По предположению исследователей, она была женой Мстислава Храброго – дочерью рязанского князя Глеба Ростиславича, чьё имя пока неизвестно. При этом ученые не исключают и других версий её происхождения, поскольку останки этой женщины в прошлом уже перемещались.