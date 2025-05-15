С каким материалом сложнее работать в театре, рассказали эксперты

17:56, 15 мая 2025, ПАИ

С каким материалом интереснее и сложнее работать – историческим или экспериментальным, рассказали театральные художники – художник-постановщик Николь Кламперт (Санкт-Петербург) и художник по свету Владимир Коваленко (Екатеринбург) в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Над тем и другим материалом можно работать в разном контексте. Можно над современным материалом работать в историческом контексте и наоборот, тут в зависимости от идеи. С моей стороны, какой-то особой сложности и там и там нет», – подчеркнул Владимир Коваленко.

Николь Кламперт в свою очередь объяснил, что театр не требует такой достоверности, как кино.

«Да, у нас есть стилизация, и в какой-то степени мы можем совмещать современные и старинные элементы. Я не считаю, что спектакль должен быть просто пересказом или визуализацией текста – это неинтересно, в первую очередь тому, кто занимается этим материалом. Я за то, чтобы в правильном смысле вступать в конфликт с автором и искать, как эти проблемы, которые заложены в основе драмы, могут отражаться и у сегодняшнего зрителя. Для этого нужно копать и очень глубоко», – отметил он.