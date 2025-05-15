Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

С каким материалом сложнее работать в театре, рассказали эксперты

С каким материалом интереснее и сложнее работать – историческим или экспериментальным, рассказали театральные художники – художник-постановщик Николь Кламперт (Санкт-Петербург) и художник по свету Владимир Коваленко (Екатеринбург) в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Владимир Коваленко и Николь Кламперт. Фото: ПАИ

«Над тем и другим материалом можно работать в разном контексте. Можно над современным материалом работать в историческом контексте и наоборот, тут в зависимости от идеи. С моей стороны, какой-то особой сложности и там и там нет», – подчеркнул Владимир Коваленко.

Николь Кламперт в свою очередь объяснил, что театр не требует такой достоверности, как кино.

«Да, у нас есть стилизация, и в какой-то степени мы можем совмещать современные и старинные элементы. Я не считаю, что спектакль должен быть просто пересказом или визуализацией текста – это неинтересно, в первую очередь тому, кто занимается этим материалом. Я за то, чтобы в правильном смысле вступать в конфликт с автором и искать, как эти проблемы, которые заложены в основе драмы, могут отражаться и у сегодняшнего зрителя. Для этого нужно копать и очень глубоко», – отметил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 мая 2025

На пяти бесплатных выставках в «Михайловском» смогут побывать все желающие
15 мая 2025

С каким материалом сложнее работать в театре, рассказали эксперты
15 мая 2025

Творец имеет право пробовать, ошибаться и менять – театральный художник
15 мая 2025

Псковская область отметит 100 лет со дня рождения художника-живописца Петра Оссовского
15 мая 2025

Театральные художники станут гостями программы «Минкульт»
15 мая 2025

О сюрпризах в Дни пушкинской поэзии и русской культуры рассказал Михаил Ведерников
15 мая 2025

Возраст объектов культурного наследия стал темой обсуждения парламентариев Северо-Запада
14 мая 2025

О главном сюрпризе Дней пушкинской поэзии и русской культуры рассказали организаторы

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...