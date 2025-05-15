«Псковавтодор» отмечает 10-летие

16:44, 15 мая 2025, ПАИ

«Псковавтодор» отмечает 10-летие сегодня, 15 мая. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

В честь 10-летия «Псковавтодора» прошло торжественное мероприятие, на котором директор учреждения Павел Кипрушев выразил благодарность всему коллективу за профессионализм, добросовестный труд и преданность делу. Специалистов «Псковавтодора», стоящих у истоков организации, наградили памятными нагрудными знаками, посвящёнными 10-летию учреждения.