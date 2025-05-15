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Общество

«Псковавтодор» отмечает 10-летие

«Псковавтодор» отмечает 10-летие сегодня, 15 мая. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото предоставили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

В честь 10-летия «Псковавтодора» прошло торжественное мероприятие, на котором директор учреждения Павел Кипрушев выразил благодарность всему коллективу за профессионализм, добросовестный труд и преданность делу. Специалистов «Псковавтодора», стоящих у истоков организации, наградили памятными нагрудными знаками, посвящёнными 10-летию учреждения.

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«Псковавтодор» отмечает 10-летие

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