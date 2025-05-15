На пяти бесплатных выставках в «Михайловском» смогут побывать все желающие

18:54, 15 мая 2025, ПАИ

Посетить выставки, развёрнутые в научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», смогут бесплатно все желающие в ближайшее воскресенье, 18 мая. Такая акция объявлена по случаю Международного дня музеев, сообщили ПАИ в пресс-службе культурного учреждения.

Бесплатно можно будет побывать на выставках «Сказочный мир Пушкина», «Валентин Васильев. Графика к 85-летию художника», «Быть достойными Великой Победы» и «Книжная обложка в творчестве художников объединения «Мир искусства», а также в большом экспозиционном пространстве «Впечатления бытия». Это пространство объединяет в себе сразу несколько музейных сюжетов, в том числе раздел «Изгнанья тёмный уголок» о северной ссылке поэта, раздел об истории создания драмы «Борис Годунов», раздел о хранителях «Пушкинского уголка».

В пресс-службе также уточнили, что научно-культурный центр Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» расположен по адресу посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1.