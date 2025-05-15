Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Игумения Татиана назначена на должность игумении Спасо-Елеазаровского женского монастыря

Игумения Татиана (Пашкова) назначена на должность игумении Спасо-Елеазаровского женского монастыря, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.

Фото: пресс-служба Псковской епархии

Решение было принято сегодня, 15 мая, на заседании Священного синода РПЦ. Его возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Игумению Татиану (Пашкову) назначали в связи с прошением митрополита Псковского и Порховского Матфея.

Ранее сообщалось, что митрополит Матфей назначен временным управляющим Великолукской епархией.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 мая 2025

Съёмочная группа передачи «Когда все дома» работает в Псковской области
15 мая 2025

Утверждена концепция мемориала бойцам СВО в деревне Белый Мох
15 мая 2025

Клещ присосался к веку ребёнка в Псковской области
15 мая 2025

Игумения Татиана назначена на должность игумении Спасо-Елеазаровского женского монастыря
15 мая 2025

Митрополит Матфей назначен временным управляющим Великолукской епархией
15 мая 2025

Молодёжь ПсковГУ приглашают на Всероссийский форум молодых студенческих семей
15 мая 2025

«Прятала в норах»: большинство затасканных матерью волчат в псковском «Зоограде» выжили
15 мая 2025

На пяти бесплатных выставках в «Михайловском» смогут побывать все желающие

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...