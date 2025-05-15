Игумения Татиана назначена на должность игумении Спасо-Елеазаровского женского монастыря

20:51, 15 мая 2025, ПАИ

Игумения Татиана (Пашкова) назначена на должность игумении Спасо-Елеазаровского женского монастыря, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.

Решение было принято сегодня, 15 мая, на заседании Священного синода РПЦ. Его возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Игумению Татиану (Пашкову) назначали в связи с прошением митрополита Псковского и Порховского Матфея.

Ранее сообщалось, что митрополит Матфей назначен временным управляющим Великолукской епархией.