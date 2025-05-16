Вести дневник давления посоветовали псковичам врачи

16:07, 16 мая 2025, ПАИ

Вести дневник давления посоветовали псковичам и. о. заместителя главврача по лечебной части Псковской городской поликлиники врач-терапевт Михаил Жуков в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Сейчас есть хорошие приложения для телефона, которые даже указывают, если что-то не так с цифрами. Можно самостоятельно расчертить табличку на листе бумаги. Так будет проще объясняться с врачом», - отметил Михаил Жуков.

Первый заместитель главврача Псковской городской поликлиники Альбина Ханбабаева также уточнила, что в немного пониженном давлении нет ничего плохого. «Зато гипотоники лучше ощущают повышенные цифры даже в 130 единиц. Причём необязательно гипотония перейдёт в гипертонию», – уточнила терапевт.

Михаил Жуков добавил, что гипертония не проходит сама. «Это хроническое заболевание. Даже однократное повышение давления – повод пойти к врачу», – предупредил врач.

Специалисты также отметили, что не следует ждать моментального улучшения состояния после приёма таблеток, если пациент годами ходил с давлением 150–160. «Адаптация к низким, а точнее к нормальным цифрам может продолжаться несколько месяцев. Приём бросать нельзя, препарат надо принимать каждый день в одно и то же время. Нельзя два дня пить, три дня не пить. Если доза слишком большая, её надо корректировать с врачом», – рассказала Альбина Ханбабаева.