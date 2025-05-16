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Общество

Схема движения автобусов изменится в Пскове с 19 мая

В связи с проведением ремонта инженерных сетей с 8:00 19 мая и до завершения работ движение общественного транспорта будет закрыто на улице Максима Горького на участке от Рижского проспекта до улицы Розы Люксембург, сообщили ПАИ в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

Фото: ПАИ

Автобусы № 2, направляющиеся к вокзалу, будут ехать по Рижскому проспекту до улицы Народной, далее направо до улицы Розы Люксембург, налево по улице Розы Люксембург до улицы Максима Горького и далее по маршруту.

Автобусы № 5, 8, 8а и 19 от Ольгинского моста проследуют по Рижскому проспекту до улицы Народной, далее налево по улице Народной до улицы Розы Люксембург, налево по улице Розы Люксембург до улицы Максима Горького и продолжают движение по маршруту.

В обратном направлении автобус № 5 от остановки «Областная больница» поедет до улицы Розы Люксембург, далее налево по улице Розы Люксембург до улицы Народной, направо до Рижского проспекта, направо по Рижскому проспекту и далее по маршруту со всеми остановками.

Дополнительные остановки: «Улица Петровская», «Мебельный магазин», «Никольский храм».

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