Псковские следователи нашли убийцу, совершившую преступление 33 года назад

17:28, 16 мая 2025, ПАИ

В Псковской области женщина изобличена в убийстве, совершённом более 33 лет назад, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по региону.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области расследуется уголовное дело по факту убийства в сентябре 1991 года местной жительницы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, чтобы скрыть другое преступление.

В результате работы нескольких ведомств удалось найти женщину, совершившую убийство потерпевшей вместе со своим сожителем.



По версии следствия, 28 сентября 1991 года фигурантка и ее сожитель прибыли в один из частных жилых домов в Пскове, где проживала потерпевшая 1919 года рождения. Войдя в доверие к пожилой хозяйке дома под предлогом аренды комнаты, пара осталась у нее переночевать. После этого женщина по согласованию со своим сожителем несколько раз ударила пенсионерку по голове, а затем пара похитила имеющееся в доме имущество и скрылась с места преступления. От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Фигурантка, последнее время проживавшая в Алтайском крае, задержана в процессуальном порядке, ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «е» ст. 102 УК РСФСР и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.