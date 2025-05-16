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Четырёхлетие Президентского фонда культурных инициатив отметил проектный офис в Пскове

Четырёхлетие Президентского фонда культурных инициатив отметил проектный офис в Пскове, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Четырёхлетие Президентского фонда культурных инициатив отметил проектный офис в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

На мероприятии «Культурная волна! Четыре года вместе!» организаторы фестивалей, спектаклей, экскурсий и других творческих программ. Их на своё четырёхлетие собрал проектный офис Президентского фонда культурных инициатив.

Благодаря грантовой поддержке в регионе проводятся масштабные Дни пушкинской поэзии и русской культуры, показ мультимедийного спектакля «80 лет Великой Победы», фестиваль циркового искусства «Псковский скоморох», Максимовский хореографический фестиваль.

Евгения Загрядская создаёт свою гитарную школу и рассказала телеканалу, почему необходима поддержка. «Поддержка очень важна и нужна. Во-первых, не хватает инструментов. Для качества исполнения и реализации проектов нужны хорошие инструменты, чтобы прививать детям хороший музыкальный вкус», – отметила она.

Ранее сообщалось, что более 600 заявок подали псковичи в Президентский фонд культурных инициатив.

Напомним, что Президентский фонд культурных инициатив был основан 17 мая 2021 года. В этот день президент РФ Владимир Путин подписал указ о его создании, а с декабря 2023 года в регионе действует проектный офис фонда.

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