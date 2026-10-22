Человек впервые в истории скончался от вируса Шамонда

15:51, 22 октября 2026, ПАИ

Заражение человека вирусом Шамонда произошло во Франции. Этот случай стал первым в мире, пишет РБК.

Как сообщили в правительстве страны, пациент с тяжёлым иммунодефицитом проходил лечение в больнице Лиона от серьёзного заболевания. Мужчина был инфицирован вирусом Шамонда и скончался в начале октября. «Клинические, биологические и эпидемиологические исследования продолжаются», – говорится в заявлении правительства Франции.

Ранее задокументированного обнаружения заболевания среди людей не было, сообщили в Минсельхозе страны.

Также нет никаких научных данных, которые подтверждают передачу вируса через употребление молока, мяса или продуктов их переработки. Однако продукция, полученная от больных животных, исключается из потребления.

«С учётом имеющихся знаний о вирусе на данный момент риски для здоровья населения в целом не выявлены», – отметили в министерстве.

Отметим, вирус Шамонда является возбудителем инфекционного заболевания животных и относится к роду и серогруппе, к которой также принадлежат вирусы болезни Шмалленберга и Акабане. Вирус передаётся в основном через укусы кровососущих мошек и поражает прежде всего крупный рогатый скот. Первые упоминания вируса появились в Нигерии в 1960-х годах.

При этом вакцины или противовирусного препарата от вируса Шамонда не существует.