Школьники из Себежского района почтили память жителей сожжённых деревень
Памятный знак сожжённым деревням и мирным жителям, установленный в деревне Борисенки Себежского района, посетили ученики пятых и восьмых классов Себежской основной школы. Мероприятие прошло в преддверии региональной даты – Дня памяти жителей сожжённых немецко-фашистскими захватчиками и карателями деревень, сообщает газета «Призыв».
Школьники возложили цветы и игрушки к подножию мемориала. Для них также организовали лекцию специалистов, которые ведут работу по сохранению исторической памяти о трагедии мирного населения.
Отметим, что во время Великой Отечественной войны в Себежском районе были сожжены 298 деревень, 191 удалось восстановить. В 1943 году вблизи деревни Борисенки оккупанты сожгли 42 деревни, в том числе десять вместе с жителями, среди которых были 57 взрослых и 52 ребёнка.