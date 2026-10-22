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Общество

Школьники из Себежского района почтили память жителей сожжённых деревень

Памятный знак сожжённым деревням и мирным жителям, установленный в деревне Борисенки Себежского района, посетили ученики пятых и восьмых классов Себежской основной школы. Мероприятие прошло в преддверии региональной даты – Дня памяти жителей сожжённых немецко-фашистскими захватчиками и карателями деревень, сообщает газета «Призыв».

  • Памятный знак сожжённым деревням и мирным жителям
    Фото: газета «Призыв»
  • Памятный знак сожжённым деревням и мирным жителям
    Фото: газета «Призыв»
  • Памятный знак сожжённым деревням и мирным жителям
    Фото: газета «Призыв»
  • Памятный знак сожжённым деревням и мирным жителям
    Фото: газета «Призыв»

Школьники возложили цветы и игрушки к подножию мемориала. Для них также организовали лекцию специалистов, которые ведут работу по сохранению исторической памяти о трагедии мирного населения.

Отметим, что во время Великой Отечественной войны в Себежском районе были сожжены 298 деревень, 191 удалось восстановить. В 1943 году вблизи деревни Борисенки оккупанты сожгли 42 деревни, в том числе десять вместе с жителями, среди которых были 57 взрослых и 52 ребёнка.

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Школьники из Себежского района почтили память жителей сожжённых деревень

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