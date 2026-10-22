В Пскове стартует приём заявок на конкурс «Лучший по профессии»

14:55, 22 октября 2026, ПАИ

В Пскове 26 октября начнётся приём заявок на ежегодный конкурс рабочих профессий «Лучший по профессии». В этом году участники смогут побороться за звание лучших в четырех номинациях – среди маляров, трактористов, официантов и мастеров маникюра. О начале приема заявок в своём канале в мессенджере MAX сообщил временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов.

Чтобы принять участие в конкурсе, претендентам предстоит пройти профильное тестирование и выполнить практическое задание.

Заявки и согласия на обработку персональных данных принимают до 13 ноября по электронной почте oppr@pskovadmin.ru. Положение о конкурсе и список необходимых документов доступны по ссылке, указанной в сообщении организаторов.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (8112) 29-10-67 и 8 (8112) 29-10-71.

Победители каждой номинации получат денежные призы. За первое место предусмотрено 50 тыс. рублей, за второе – 30 тыс. рублей, за третье – 20 тыс. рублей.