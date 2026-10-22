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Общество

В Пскове готовят повторную продажу двух муниципальных автомобилей

Изменения в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Пскова на 2026 год рассмотрели члены комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы на заседании, которое прошло сегодня под председательством Григория Стороненкова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.

Фото: пресс-служба ПГД

Речь шла о переоценке муниципального имущества для организации его повторной продажи. Ранее в Прогнозный план приватизации были включены два легковых автомобиля, предполагалось, что минимальный размер поступлений денежных средств в бюджет города в случае их продажи по начальной цене составит 317,2 тыс. рублей. Но все три аукциона по их продаже, объявленные в этом году, были признаны несостоявшимися, так как на участие в них не поступило ни одной заявки.

В соответствии с законом была произведена переоценка этого муниципального имущества, в результате чего общая рыночная стоимость этих автомобилей была снижена до 293,1 тыс. рублей.

Эти изменения и было предложено внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Пскова на 2026 год. Члены комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю ПГД включить этот вопрос в повестку дня очередной сессии с рекомендацией депутатам «принять».

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