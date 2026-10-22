Тяжёлая техника и запасы соли: в Великих Луках готовятся к зиме

15:29, 22 октября 2026, ПАИ

Коммунальные службы Великих Лук готовятся к зимнему сезону. Уже сегодня в город было поставлено семьдесят тонн соли для борьбы с предстоящим гололёдом, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Глава городской администрации Андрей Беляев отметил, что на заснеженные улицы города для уборки снега выйдут пять КДМ с отвалом, пять тракторов с отвалом, два фронтальных погрузчика, два грейдера и один снегопогрузчик. Также для устранения зимней скользкости на улицах города будут работать пять КДМ с пескоразбрасывателями, два трактора МТЗ (для распределения противогололёдных материалов по тротуарам), экскаватор-погрузчик МДСУ и три грузовых самосвала.

Вся техника исправна, подчеркнул Андрей Беляев.

«Запас песко-соляной смеси составляет 1 300 тонн. Следующая закупка соли запланирована в срок до 31 октября 2026 года. С целью увеличения объёмов производства работ для подрядной организации предусмотрена возможность заключения договоров субподряда на предоставление услуг специализированной техники для очистки территории улично-дорожной сети в городе Великие Луки», – рассказал глава администрации Великих Лук.

Он также напомнил, что при усилении снегопадов механизированная уборка будет продолжаться не только днём, но и ночью.