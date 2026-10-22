В ПсковГУ можно бесплатно получить юридическую консультацию

15:48, 22 октября 2026, ПАИ

В Псковском государственном университете работает юридическая клиника, где студенты-юристы под руководством опытных наставников бесплатно консультируют граждан по правовым вопросам, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Обратиться за помощью можно по вопросам гражданского и процессуального права, трудовым, земельным, семейным и жилищным спорам.

Услуги доступны студентам и сотрудникам ПсковГУ, малоимущим гражданам, инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, детям-сиротам и их представителям. Также за консультацией могут обратиться ветераны Великой Отечественной войны, Герои России и другие категории граждан, предусмотренные статьёй 23 Федерального закона № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

В юридической клинике предоставляют устные и письменные консультации, а также помогают составлять документы правового характера.

Приём ведётся по предварительной записи по средам после 16:00 по адресу: Псков, улица Некрасова, 29.

Студенты и сотрудники ПсковГУ могут записаться по телефону 8 (8112) 201-699, добавочный 562. Для других категорий граждан предусмотрены номера: +7 (921) 116-00-65 и +7 (911) 895-82-36.