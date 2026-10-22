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Общество

В Пушкинском заповеднике школьники смогут сэкономить на экскурсиях вместе с родителями

В дни школьных каникул, с 25 октября по 8 ноября, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» участвует во всероссийской акции «Веди родителей в музей, театр, концертный зал».

Фото Натальи Алексеевой, музей-заповедник «Михайловское»

Как сообщает служба информации заповедника, участие в этой акции позволит сэкономить не только владельцам «Пушкинской карты», но и их родителям. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут побывать на экскурсиях по мемориальным «Михайловскому», «Тригорскому» и «Петровскому» бесплатно, за государственный счёт, а при покупке ещё двух билетов для родителей получить скидку 10 %.

Чтобы воспользоваться льготой, нужно обратиться в кассу музея-заповедника и предъявить электронный билет владельца «Пушки», оплаченный на официальном сайте «Михайловского», а также документы, подтверждающие родство со своими взрослыми спутниками. Билеты для родителей со скидкой продаются только в кассах и только в дни проведения акции.

О том, какие ещё возможности музей-заповедник открывает для участников федеральной программы «Пушкинская карта», можно узнать на официальном сайте учреждения в разделе, который так и называется: «Посетителям → «Пушкинская карта».

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