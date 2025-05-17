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Общество

В Пскове подвели итоги конкурса о подвигах советских лётчиков

В Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва состоялось подведение итогов и награждение победителей межрегионального конкурса литературно-исторических работ о подвигах военных лётчиков в Великой Отечественной войне «Небо выбрало нас…». Об этом ПАИ сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Открытый межрегиональный конкурс литературно-исторических работ о подвигах военных лётчиков в Великой Отечественной войне «Небо выбрало нас…» организовали Централизованная библиотечная система города Пскова и Дмитровская центральная межпоселенческая библиотека. Оба города носят почётное звание Российской Федерации «Город воинской славы». Конкурс проводился во второй раз.

В рамках этого конкурса юные читатели из Пскова и Дмитрова знакомились с историями о подвигах лётчиков во время Великой Отечественной войны. При этом школьники из Дмитрова должны были подготовить работы о псковских лётчиках, а школьники из Пскова – о лётчиках Дмитрова.

На конкурс поступило 27 работ из Пскова и 16 – из Дмитрова.

Победителями среди пяти-семиклассников стали Александр Гусаров, Мария Кобилинская и Анна Толкачёва. Среди учеников 8–11-х классов лучшие работы представили София Ильина, Денис Смирнов и Ярослав Смирнов.

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