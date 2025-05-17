О влиянии магнитных бурь на людей с болезнями сосудов рассказал врач

17:56, 17 мая 2025, ПАИ

О влиянии магнитных бурь на людей с болезнями сосудов рассказала врач-терапевт Людмила Лапа, пишет «Газета.Ru».

Именно на эту категорию людей магнитные бури влияют сильнее всего, отметила она.

Когда электромагнитные волны доходят до Земли, то оказывают достаточно сильное воздействие на организм. Люди, которые перенесли инфаркт, инсульт и страдают сосудистыми проблемами, ощущают эти волны, пояснила она.

Эксперт посоветовала принимать лекарства, назначенные врачом, а также питаться лёгкой и здоровой пищей в период магнитных бурь.