Псковский район получил паспорт готовности к отопительному сезону

11:27, 23 октября 2026, ПАИ

Паспорт готовности к новому отопительному сезону получил Псковский район, сообщила глава округа Наталья Фёдорова в MAX. По её словам, за этим документом стоит большая работа многих людей, которые готовили инфраструктуру к холодам всё лето и осень.

В многоквартирных домах провели промывку и опрессовку систем отопления, получили паспорта готовности. Подготовили индивидуальные тепловые пункты, проверили котельные и тепловые сети. С поставщиками заключили договоры на топливо, поставки идут по графику.

«Всё это – результат слаженной работы коммунальных служб, управляющих и ресурсоснабжающих организаций, профильных отделов администрации, МУП «Колхоз имени Залита», – отметила Наталья Фёдорова.

Она поблагодарила всех, кто был задействован в подготовке, а также правительство региона за помощь и дополнительное финансирование. Глава округа подчеркнула, что отопительный сезон – это всегда время повышенного внимания, и даже с полученным паспортом власти продолжают держать руку на пульсе.