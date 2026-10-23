В Псковской области подешевели продукты и услуги водоснабжения

12:24, 23 октября 2026, ПАИ

Индекс цен производителей продуктов в Псковской области в сентябре 2026 года по отношению к августу 2026 года составил 97,6 %. Об этом ПАИ сообщили в Псковстате.

К декабрю 2025 года цены в производстве пищевых продуктов выросли на 5,4 %, по отношению к сентябрю 2025 года снизились на 2 %.

В сфере водоснабжения, водоотведения и организации сбора и утилизации отходов индекс цен к августу 2026 года составил 99,9 %, к декабрю 2025 года – 99,8 %. В обеспечении электрической энергией, газом и паром цены с начала года выросли на 0,4 %.