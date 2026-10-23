Фонтаны Великих Лук готовят к зиме
Сезон городских фонтанов в Великих Луках завершился. Теперь специалистам предстоит подготовить их к холодам, чтобы защитить оборудование и конструкции от морозов, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».
Как рассказал руководитель администрации города Андрей Беляев, при консервации из чаш и трубопроводов полностью сливают воду и убирают мусор. Насосы и двигатели обесточивают и подготавливают к длительному простою до следующего теплого сезона.
Эти работы необходимы, чтобы замерзшая вода не повредила трубопроводы, насосы и декоративные элементы фонтанов.
Запустить фонтаны вновь планируют после установления устойчивой плюсовой температуры – ориентировочно в мае.