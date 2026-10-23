Женатые мужчины и рожавшие женщины живут дольше, заявили в Минздраве России

12:44, 23 октября 2026, ПАИ

Женатые мужчины в среднем живут дольше холостых, а женщины, родившие детей, – дольше бездетных. Об этом заявила главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина, пишет РИА Новости.

Она выступила на открытом диалоге «Университеты – территория крепкой семьи», который прошёл в пятницу в Российском государственном гуманитарном университете.

«Хорошо известно, что женатые мужчины живут дольше холостых. А женщины, родившие детей, живут дольше, чем те, кто без деток. Этому есть научное обоснование», – сказала Долгушина.

Специалист также напомнила, что с 2024 года россияне в возрасте от 18 до 49 лет могут раз в год бесплатно пройти репродуктивную диспансеризацию в поликлинике или женской консультации.