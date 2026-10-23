В России хотят увеличить срок больничного по уходу за ребёнком

12:30, 23 октября 2026, ПАИ

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об увеличении максимального количества оплачиваемых дней больничного по уходу за больным ребёнком на 30 дней в году. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, опубликованному в думской электронной базе, лимиты оплачиваемых дней вырастут: для детей до семи лет – с 60 до 90 дней, для детей от семи до 15 лет – с 45 до 75 дней и для детей-инвалидов – с 120 до 150 дней.

В пояснительной записке к проекту говорится, что эту меру хотят ввести в целях материальной поддержки работающих родителей, осуществляющих уход за больным ребёнком. Законопроект также предлагает перевести выплату больничных по уходу за ребёнком до восьми лет в полном объёме на средства Социального фонда России.

Сейчас часть суммы, превышающая обычный размер пособия, доплачивается из федерального бюджета. В документе уточняется, что это соответствует страховой природе пособия.