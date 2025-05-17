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Общество

РПЦ предлагает бонусы для родителей вместо налога на бездетность

Русская православная церковь выступает за поддержку семей с детьми через льготное налогообложение, а не за введение налогов на бездетность, сообщают РИА Новости со ссылкой на слова зампреда Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе.

Ранее протоиерей Андрей Ткачёв, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Москве, предложил ввести небольшой налог на бездетность для «стигматизации» мужчин без детей.

Кипшидзе подчеркнул, что налоговая система должна предоставлять вычеты и преференции семьям с детьми, которые несут дополнительные расходы. «Это выражение социальной справедливости», – отметил он, добавив, что одинокие люди таких затрат обычно не имеют. По его словам, вместо налогов на бездетных следует развивать льготы для родителей, как это успешно практикуется, например, в Венгрии, где матери освобождены от подоходного налога.

«Такую практику нужно поощрять и в России», – заключил Кипшидзе.

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