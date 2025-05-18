Гонки дронов пройдут сегодня в Пскове

11:10, 18 мая 2025, ПАИ

Региональный этап проекта «Пилоты будущего» в рамках Кубка Псковской области по гонкам дронов при участии «Движения первых» начнётся сегодня в 13:00 в псковском торговом центре Fjord Plaza. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил заместитель председателя регионального отделения «Движения первых» Иван Вертепа.

Планируется, что участие в соревновании примет примерно 50 человек из Пскова, Невеля и Новоржева. Участникам предстоит летать на симуляторе и на небольших 75-граммовых дронах.

Победитель общего зачёта соревнований отправится в Татарстан или в Москву на всероссийский этап.

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