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Спорт

Гонки дронов пройдут сегодня в Пскове

Региональный этап проекта «Пилоты будущего» в рамках Кубка Псковской области по гонкам дронов при участии «Движения первых» начнётся сегодня в 13:00 в псковском торговом центре Fjord Plaza. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил заместитель председателя регионального отделения «Движения первых» Иван Вертепа.

Скриншот из группы газеты «Призыв» в соцсети «ВКонтакте»

Планируется, что участие в соревновании примет примерно 50 человек из Пскова, Невеля и Новоржева. Участникам предстоит летать на симуляторе и на небольших 75-граммовых дронах.

Победитель общего зачёта соревнований отправится в Татарстан или в Москву на всероссийский этап.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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