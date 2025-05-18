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Общество

Нумизматическая конференция и выставка монет будут работать в Пскове

19 мая в 11:30 в Доме молодёжи на Конной, 2 в Пскове начнёт работу XXIII Всероссийская нумизматическая конференция, сообщили ПАИ в Псковском музее-заповеднике.

Всероссийская нумизматическая конференция будет посвящена 600-летию начала монетной чеканки в Пскове. Мероприятие продлится до 24 мая.

Фото из телеграм-канала «Псковская археология»

19 мая в 17:00 в Поганкиных палатах на улице Некрасова, 7 состоится предоткрытие новой выставки «Денга Псковская». Выставочный проект «Денга Псковская» как раз приурочен к началу работы XXIII Всероссийской нумизматической конференции.

На выставке в двух залах Поганкиных палат будет представлен нумизматический материал, начиная с периода обращения на Северо-Западе Руси восточных куфических монет до прекращения работы Псковского денежного двора во второй половине XVII века. Среди представленных материалов – арабские, византийские, западноевропейские монеты, древнерусские монеты и слитки-новоделы, монеты Псковского государства и Московского царства, а также предметы, сопровождавшие монетное обращение на территории Псковской земли.

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